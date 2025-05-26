Финляндия возмутилась из-за нарушения Россией ее воздушного пространства

Финляндия вручила ноту протеста посольству РФ из-за нарушения воздушных границ

МИД Финляндии вручил ноту протеста послу России в Хельсинки Павлу Кузнецову из-за якобы нарушения финских воздушных границ двумя российскими боевыми самолетами. Об этом сообщает телерадиовещательная компания Yle.

«Послу заявили, что Финляндия серьезно относится к предполагаемому нарушению границы, и запросили официальные разъяснения по данному вопросу. Ему была вручена соответствующая нота», — говорится в публикации.

23 мая Финляндия начала военные учения у границы с Россией. Маневры продлятся до 1 июня.