Финляндия начала военные учения вблизи границ России

Финляндия начала вблизи границ России военные учения с участием 5000 военных

Финляндия начала вблизи границ России военные учения Karelian Sword 25 с участием пяти тысяч военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Маневры будут проходить в Кюменлааксо с 23 мая по 1 июня. В них задействуют более пяти тысяч военных, в том числе из Великобритании и США, а также около 700 единиц техники.

Ранее генерал-майор финской армии Сами Нурми заявил, что Финляндия ожидает от России дальнейшего наращивания войск вдоль их общей границы после окончания специальной военной операции на Украине. По словам военачальника, в Хельсинки «очень внимательно» следят за ходом умеренного строительства российской стороной новой инфраструктуры на границе.

О якобы наращивании Россией военных сил на границе с Финляндией путем укрепления баз и строительства инфраструктуры также написала газета The New York Times. Она сослалась на спутниковые снимки, подтвержденные представителями НАТО, где «видны ряды новых палаток, новые склады, где можно хранить военную технику, реконструкция укрытий для истребителей».