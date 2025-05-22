Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 22 мая 2025Мир

В Финляндии рассказали о действиях России на общей границе после СВО

Финский генерал Нурми: Россия нарастит военное присутствие на границе после СВО
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Финляндия ожидает от России дальнейшего наращивания войск вдоль их общей границы после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил генерал-майор финской армии Сами Нурми, передает The Guardian.

«Они меняют структуру, и мы видим умеренные приготовления, когда речь идет о строительстве инфраструктуры вблизи наших границ, что означает, что они, как только война на Украине, надеюсь, закончится, начнут возвращать силы, которые воевали на Украине, особенно сухопутные войска», — рассказал военный о возможных действиях Москвы.

По словам Нурми, Финляндия «очень внимательно» следит за ходом подготовки. Он пояснил, что российская сторона ведет умеренное строительство новой инфраструктуры на границе. «Это не большое строительство, но в некоторых местах строится новая инфраструктура и ведется подготовка, ввозится новое оборудование», — отметил он.

Ранее о якобы наращивании Россией военных сил на границе с Финляндией путем укрепления баз и строительства инфраструктуры написала газета The New York Times (NYT). Издание сослалось на последние спутниковые снимки, подтвержденные представителями НАТО, где «видны ряды новых палаток, новые склады, где можно хранить военную технику, реконструкция укрытий для истребителей».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт

    16-летний москвич засунул себе ручку в уретру ради эксперимента

    В Кремле отреагировали на якобы раскрытие сети российских разведчиков в Бразилии

    ВС России получат новый «Взгляд»

    Песков ответил на появляющиеся в СМИ детали разговора Путина и Трампа

    Российские угольные компании начали «занимать до зарплаты»

    Кремль ответил на вопрос о поездке Путина в Донецк и Луганск

    В Кремле прокомментировали возможность проведения переговоров с Киевом в Ватикане

    Песков прокомментировал подготовку крупнейшего обмена пленными

    Песков ответил на вопрос о крестах на гербе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости