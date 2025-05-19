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09:42, 19 мая 2025Мир

На Западе заявили о якобы наращивании Россией сил на границе с Финляндией

NYT: Россия якобы укрепляет военные базы на границе с Финляндией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Россия якобы наращивает военные силы на границе с Финляндией путем укрепления баз и строительства инфраструктуры. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Согласно последним спутниковым снимкам, российские войска укрепляют базы и строят военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией (...). На снимках, подтвержденных представителями НАТО, видны ряды новых палаток, новые склады, где можно хранить военную технику, реконструкция укрытий для истребителей», — передает газета.

Как отмечает издание, финские источники утверждают, что Россия «имеет очень мало войск вдоль границы и что все эти мероприятия не представляют особой угрозы».

4 апреля стало известно, что вертолеты финского егерского полка неделю будут тренироваться на юге Финляндии, в том числе недалеко от границы с Россией.

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отреагирует на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии.

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