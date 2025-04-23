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22:34, 23 апреля 2025Россия

В Кремле пообещали ответить на размещение инфраструктуры НАТО в Финляндии

Песков: Россия отреагирует на размещение инфраструктуры НАТО в Финляндии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Antti Hämäläinen / IMAGO / Global Look Press

Россия отреагирует на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии. Об этом в интервью изданию Point заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми», — сказал он.

Песков подчеркнул, что у России «не было и нет» никаких проблем со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. «К счастью, ни в Прибалтике, ни в Финляндии по русским не стреляют из танков и боевых самолетов, как это происходило в Донбассе с 2014 года», — сказал Песков.

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