Песков ответил на вопрос о желании России напасть на Прибалтику

Песков: Россия не собирается нападать на Прибалтику или Финляндию

Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом в интервью изданию Point заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о желании Москвы напасть на Финляндию и Прибалтику.

«Нет. Потенциала для начала конфликта у нас нет. К счастью, ни в Прибалтике, ни в Финляндии по русским не стреляют из танков и боевых самолетов, как это происходило в Донбассе с 2014 года», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии нет гражданской войны, которая была на Украине, где армия «истребляла русских только потому, что они русские».

Ранее в столице Литвы — Вильнюсе — представили план эвакуации из города во время войны. «Столица Литвы, расположенная в 30 километрах от границы враждебного государства, находится в особом географическом положении», — отметил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, добавив, что сейчас угрозы нападения нет.