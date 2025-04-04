У границы с Россией пройдут тренировки вертолетов одной страны НАТО

СВ: Вертолеты Финляндии неделю будут тренироваться у границы с Россией

Вертолеты финского егерского полка неделю будут тренироваться на юге Финляндии, в том числе недалеко от границы с Россией. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Сухопутных войск (СВ) Финляндии.

«Последняя неделя весенних ночных летных учений вертолетного батальона полка егерей "Утти" начнется в понедельник, 7 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировочные полеты будут в основном сосредоточены в области Кюменлааксо, но также пройдут в районе городов Лахти и Хельсинки.

Ранее власти Финляндии попросили объясниться перед Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) по поводу закрытия границы с Россией. Срок подачи разъяснений истекает 7 июля 2025 года.