Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:04, 11 июня 2025Экономика

Москвичей предупредили о погоде на праздниках

Гидрометцентр: На праздники в Москве будет холодно
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В праздничные дни Москву ожидает холодная погода. Об этом жителей и гостей столицы предупредила «Комсомольская правда» со ссылкой на опрошенных синоптиков.

«В оставшиеся дни короткой рабочей недели и все длинные выходные по случаю Дня России погода в Москве и Московской области будет совсем не летняя», — рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Пик похолодания придется на выходные. 11, 12 июня ожидается плюс 21-23 градуса и солнечная погода. Местами возможны слабые дожди. 13 и 14 июня похолодает до плюс 15-20 градусов — на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Будет пасмурно и влажно.

Потепление придет только на следующей неделе, когда температура поднимется до 25 градусов тепла. При этом, по словам начальника Ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, 30-градусной жары не будет минимум до 19 июня.

Ранее 15 российских регионов предупредили об аномальной жаре. Температура может превысить норму на 6-11 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина обменялись телами павших бойцов. Москва передала Киеву 1212 тел, а получила всего 27

    Украинского десантника взяли в плен и предали суду за преступления в Курской области

    Популярный российский блогер рассказал о жизни в Северной Корее

    Россиянам рассказали об отелях в советских коровниках

    Для путешествующих самолетами россиян откроется уникальная возможность

    Билан назвал минусы своей профессии

    Четыре десятка человек отравились в российском детском лагере

    В Раде заметили предпосылки наступления России на Киев

    Блэкаут в Херсоне стал последствием обстрелов

    Премьер Словакии пригрозил заблокировать новый пакет антиросийских санкций ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости