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07:57, 11 июня 2025Экономика

Часть россиян предупредили об аномальной жаре

Синоптик Вильфанд: В ХМАО ожидается температура на 11 градусов выше нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В 15 регионах РФ в ближайшие дни ожидаются температуры, на 6-11 градусов превышающие норму. Об аномальной жаре часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в Чечне в период со среды по пятницу, с 11 по 13 июня, прогнозируется погода на семь градусов теплее нормы — плюс 33 градуса, а в Свердловской столбики термометров с сегодняшнего дня и до субботы, 14 июня, будут показывать плюс 30-33 градуса. «В Тюменской в тот же период будет 25 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе с 11 по 13 июня температура будет в диапазоне 32-33 градусов, что на 10-11 градусов выше нормы», — поделился информацией специалист.

Эксперт также рассказал, что с пятницы по воскресенье, 13-15 июня, в Хакасии, Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской области температура окажется на шесть-семь градусов выше нормы, в диапазоне от 28 до 33 градусов, в Республике Алтай — до 35 градусов. В Томской, Омской, Новосибирской областях и на юге Красноярского края с 11 по 15 июня аномалия составит 6-10 градусов, и в результате температура будет достигать 28-33 градусов.

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Жаркая погода прогнозируется и на Дальнем Востоке, продолжил синоптик. Так, температура в Якутии в ближайшие дни будет на семь градусов превышать норму, в пределах 29-31 градуса. В Магаданской области с 12 по 14 июня показатели будут на шесть-восемь градусов выше нормы, примерно 25-28 градусов. В Хабаровском крае аномалия в те же дни составит шесть-девять градусов, в регионе ожидается 27-31 градус жары.

Ранее Вильфанд пообещал, что тепло начнет возвращаться в Москву после похолодания с пятницы, 13 июня.

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