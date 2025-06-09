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20:11, 9 июня 2025Экономика

Назван срок возвращения тепла в Москву

Синоптик Вильфанд: Потепление в Москве начнется с пятницы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Мосĸва»

После грядущего похолодания температура в Москве вновь начнет повышаться с пятницы, 13 июня. Срок возвращения тепла в столицу назвал научный руководитель Гидрометцентра России поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам синоптика, с начала недели давление в городе начнет повышаться. «Это приведет к тому, что погода будет облачной, возможны кратковременные дожди, сильных дождей не будет. А вот с 13 числа дождей не ожидается, без осадков. И увеличится амплитуда солнечной температуры», — поделился информацией он. Так, в среду и четверг, 11 и 12 июня, столбики термометров покажут от плюс 9 до 14 градусов. А в период с пятницы по воскресенье, с 13 по 15 июня, в том числе за счет небольшой облачности в ночные часы температура составит около 10 градусов, а в дневные — 20-25 градусов, добавил эксперт.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о грозе с мощными ливнями, градом и сильным ветром вечером понедельника, 9 июня.

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