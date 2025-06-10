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05:45, 10 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиян предупредили о высочайшей пожарной угрозе в ряде регионов

Метеоролог Вильфанд: В регионах РФ объявили высочайший класс пожарной опасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

С 10 по 15 июня самый высокий — пятый — класс пожарной опасности прогнозируется в Дальневосточном, Южном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральный округах России. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Возникают новые очаги пятого класса, речь идет об Якутии и Хабаровском Крае. В Якутия существенно повышается температура, на востоке Хабаровского Края температура повышается, поэтому там пятый класс пожарной опасности есть. Кроме того, еще и на западе Камчатского края тоже пятый класс пожарной опасности», — сказал Вильфанд.

Такой же чрезвычайный класс пожарной опасности на юге Европейской России особенно на востоке Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе — в Дагестане. По данным метеоролога пятый класс в ближайшие дни и у Сибирского федерального округа — Алтайского Края, Новосибирской и Томской области.

«На юго-востоке еще заметная территория с пятым классом — это Тыва, юг Красноярского края и Иркутская область, но там пройдут дожди и уменьшится класс пожарной опасности. По-прежнему пятый класс в Забайкальском крае, хотя там и температура понижается и осадки», — добавил метеоролог.

Он отметил, что до 15 июня из-за дождей и понижения температуры ни в Северо-Западном, ни в Центральном федеральном округе пятый класс чрезвычайно опасности не прогнозируется.

Ранее в пресс-службе Минприроды Забайкалья сообщили, что ущерб, нанесенный региону лесными пожарами, составил 459 миллионов рублей.

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