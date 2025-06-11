Мужчина готовил подрыв автомобиля ветерана СВО

ФСБ задержала агента СБУ, готовившего подрыв автомобиля ветерана СВО

Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который готовил подрыв автомобиля ветерана специальной военной операции (СВО) в Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По версии следствия, мужчина 1997 года рождения установил контакт с куратором из Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер Telegram. По его заданию он изъял из тайника бомбу для подрыва машины общественного деятеля, но был вовремя задержан силовиками.

В отношении украинского агента возбудили уголовное дело по двум уголовным статьям — 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Его также проверяют по статьям о диверсии и оказании помощи противнику. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее он уже совершал поджоги двух машин с символикой СВО, а также собирал данные о сотрудниках оборонных предприятий.

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