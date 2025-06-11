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08:17, 11 июня 2025Силовые структуры

Противник СВО поджег питающие российские госучреждения трансформаторы

Суд приговорил к 11 годам противника СВО, поджегшего трансформаторы в Хакасии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Суд огласил приговор в отношении жителя Хакасии Алексея Пахомова, совершившего террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, мужчина, являясь противником политики России и проведения специальной военной операции (СВО), решил отключить от света государственные учреждения. Для этого он поджег трансформаторы, питающие объекты социальной инфраструктуры и здания органов власти.

Его приговорили к 11 годам лишения свободы, первые два из которых он проведет в тюрьме.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России, осужденный — 22-летний житель Саяногорска, действовавший под влиянием украинских кол-центров. При обыске у него были изъяты бутылки с зажигательной смесью.

Ранее стало известно, что фанат Адольфа Гитлера, который готовил теракт на Красной площади в Москве, до задержания работал продавцом автомобильных шин.

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