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07:47, 11 июня 2025Силовые структуры

Готовивший теракт в Москве фанат Гитлера оказался продавцом

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве фанат Гитлера работал продавцом шин
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты данные о готовившем теракт в Москве

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Фанат Адольфа Гитлера, который готовил теракт на Красной площади в Москве, до задержания работал продавцом автомобильных шин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Мужчина родом из Кемеровской области. Он получил неполное среднее образование и уехал в Москву, где официально так и не трудоустроился.

О предотвращении теракта в столице стало известно в конце мая. По версии следствия, за три месяца до случившегося исполнителя преступления завербовал «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) – по заданию куратора мужчина должен был получить инструкции и самодельное взрывное устройство, чтобы устроить взрыв в центре города.

В отношении него возбудили уголовное дело. Ранее злоумышленник полностью признал вину и начал сотрудничать со следствием.

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