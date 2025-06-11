Готовивший теракт в Москве фанат Гитлера оказался продавцом

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве фанат Гитлера работал продавцом шин

Начало событий в новости Раскрыты данные о готовившем теракт в Москве

Фанат Адольфа Гитлера, который готовил теракт на Красной площади в Москве, до задержания работал продавцом автомобильных шин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Мужчина родом из Кемеровской области. Он получил неполное среднее образование и уехал в Москву, где официально так и не трудоустроился.

О предотвращении теракта в столице стало известно в конце мая. По версии следствия, за три месяца до случившегося исполнителя преступления завербовал «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) – по заданию куратора мужчина должен был получить инструкции и самодельное взрывное устройство, чтобы устроить взрыв в центре города.

В отношении него возбудили уголовное дело. Ранее злоумышленник полностью признал вину и начал сотрудничать со следствием.