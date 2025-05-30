Раскрыты данные о готовившем теракт в Москве

Суд арестовал готовившего теракт в Москве фаната Гитлера

Суд арестовал фаната Адольфа Гитлера, который по заданию украинских кураторов готовил теракт на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 26-летнего уроженца Кировской области Андрея Б. поместили под стражу 10 мая. Ранее его уже судили за экстремизм.

Мужчина приехал в столицу на заработки в 2023 году, а три месяца назад оказался завербован «Русским добровольческим корпусом» (РДК; запрещенная в России террористическая организация). По заданию куратора он должен был получить инструкции и самодельное взрывное устройство, чтобы устроить взрыв в центре Москвы.

Теракт был предотвращен, а сам злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.

