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17:13, 30 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты данные о готовившем теракт в Москве

Суд арестовал готовившего теракт в Москве фаната Гитлера
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Фанат Гитлера готовил теракт на Красной площади

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд арестовал фаната Адольфа Гитлера, который по заданию украинских кураторов готовил теракт на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 26-летнего уроженца Кировской области Андрея Б. поместили под стражу 10 мая. Ранее его уже судили за экстремизм.

Мужчина приехал в столицу на заработки в 2023 году, а три месяца назад оказался завербован «Русским добровольческим корпусом» (РДК; запрещенная в России террористическая организация). По заданию куратора он должен был получить инструкции и самодельное взрывное устройство, чтобы устроить взрыв в центре Москвы.

Теракт был предотвращен, а сам злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.

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