Фанат Гитлера готовил теракт на Красной площади

Готовивший теракт на Красной площади россиянин оказался фанатом Гитлера

Готовивший теракт на Красной площади россиянин оказался фанатом Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 26-летний житель Кировской области разделял неонацистские взгляды, ранее он был осужден по делу об экстремизме.

В 2023 году мужчина приехал на заработки в Москву, а тремя месяцами ранее был завербован «Русским добровольческим корпусом» (РДК; запрещенная в России террористическая организация). Кураторы планировали передать россиянину самодельное взрывное устройство, чтобы устроить взрыв на Красной площади. За это ему обещали заплатить и помочь выехать из страны.

Мужчину задержали.

О предотвращении теракта в столице стало известно ранее 30 мая. Возбуждено уголовное дело.