Готовивший теракт на Красной площади москвич пожаловался на свой арест

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест готовившего теракт в Москве 10 июня

Житель Москвы, который готовил теракт на Красной площади по заданию Украины, обжаловал свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

Жалоба в отношении Бызова А. А. будет рассмотрена 10 июня.

Ранее Кунцевский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, оказавшегося фанатом Гитлера. По версии следствия, три месяца назад он был завербован «Русским добровольческим корпусом» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) и по заданию куратора должен был получить инструкции и самодельное взрывное устройство.

Готовящийся теракт был вовремя предотвращен российскими силовыми структурами, а сам злоумышленник задержан. В отношении него возбудили уголовное дело.

