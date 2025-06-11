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05:17, 11 июня 2025Силовые структуры

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве полностью признал вину

РИА: Обвиняемый в подготовке теракта в Москве по заданию Украины признал вину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Житель Москвы, который, по версии следствия, планировал совершить теракт в местах массового скопления людей по заданию украинских спецслужб, полностью признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, оглашенные в суде при рассмотрении жалобы на избранную меру пресечения фигуранту.

В документах отмечается, что мужчина активно сотрудничает со следствием, признал вину в совершении инкриминируемого преступления, а также не оказывал сопротивления при задержании.

В мае этого года Следственный комитет заявил о предотвращении теракта в российской столице, готовившегося по заданию спецслужб Украины. В отношении жителя Москвы возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. В ходе обыска в его доме изъяли телефон, в котором следователи обнаружили переписки с куратором украинских спецслужб. Мужчина должен был забрать самодельное взрывное устройство (СВУ) в лесопарке на западе Москвы.

Следователи при осмотре указанного места обнаружили и изъяли СВУ. После этого против москвича также возбудили дело о приготовлении к совершению теракта.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, которую готовили подростки в Ставропольском крае.

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