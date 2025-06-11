Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:38, 11 июня 2025Силовые структуры

МВД объявило в розыск известного российского журналиста

МВД объявило в розыск журналиста Плющева по уголовной статье
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksandr Mamaev / URA.RU / ТАСС

МВД объявило в розыск бывшего сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

По данным правоохранителей, он разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно, не уточняется.

В январе 2024 года суд оштрафовал журналиста на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

Александр Плющев попал в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года. Тогда же статус получили продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом в реестр иноагентов), журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом в реестр иноагентов), а также бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В этом главная печаль». Почему НАТО исключает упоминания Украины из документов и с чем это связано?

    На Украине отменили закупку оборудования для разгона демонстраций

    Суд освободил от наказания осужденного на 12 лет бывшего главу российского банка

    Россиянка решила поплавать в море на отдыхе в Таиланде и оказалась в реанимации

    Казахстанского рэпера потребовали не пускать в Россию из-за поддержки ВСУ

    Для путешествующих самолетами россиян откроется уникальная возможность

    Основательницу «Медузы» объявили в России в розыск

    В Польше восхитились российской ракетой Х-101

    Бывшего адвоката оппозиционного экс-мэра Урлашова отправили под арест

    «Из тебя достойная жена не выйдет». В России скандально известного многоженца обвинили в растлении: дочь должна была «все уметь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости