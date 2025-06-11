МВД объявило в розыск известного российского журналиста

МВД объявило в розыск журналиста Плющева по уголовной статье

МВД объявило в розыск бывшего сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

По данным правоохранителей, он разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно, не уточняется.

В январе 2024 года суд оштрафовал журналиста на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

Александр Плющев попал в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года. Тогда же статус получили продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом в реестр иноагентов), журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом в реестр иноагентов), а также бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом в реестр иноагентов).