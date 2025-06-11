МВФ раскритиковал введенный для нужд госбезопасности Латвии налог на сверхприбыль банков

МВФ: Налог на сверхприбыль банков Латвии может привести к искажениям в экономике

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по итогам двухнедельной работы в Латвии критически оценила введенный в стране налог на сверхприбыль банков — так называемый «взнос солидарности», поступления от которого должны, по задумке властей этого прибалтийского государства, обеспечить потребности местной госбезопасности «в условиях повышенных рисков». Об этом пишет Dienas Bizness.

Налог, который действует в соседней Литве уже с 2023 года, Рига ввела в текущем. По прогнозам Минфина, «взносы солидарности» позволят собрать 96 миллионов евро в​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ 2025 году и по 60–70 миллионов в каждом из двух последующих.

В свою очередь, глава миссии МВФ Луис Брандао-Маркес заявил, что налог следует пересмотреть, поскольку потенциально он может привести к искажениям в экономике, при которых рост кредитования в сфере недвижимости будет достигаться за счет кредитования предприятий.

С учетом установки механизма возврата «взносов солидарности» при достижении определенных темпов роста кредитования указанный эффект искажения возможен, по его словам, поскольку кредиты на недвижимость «являются низкопродуктивным видом деятельности» и выдаются на более длительные сроки, что может повлиять на экономическую активность за счет распределения влияния налога «на многие годы».

Ранее глава Вооруженных сил Латвии Леонид Калниньш заявил, что строительство линии обороны на границе с Россией и Белоруссией даст экономическое преимущество территориям, где оно будет проводиться. «Все материалы, которые нам нужны, будут заказаны у местных производителей. В какой-то степени это скажется на росте числа рабочих мест», — поделился он весной 2024 года.