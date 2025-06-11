Названо главное ограничение для роста спроса на семейную ипотеку

Эксперт Гордейко: Ипотека на вторичное жилье не превысит 10%

Спрос на семейную ипотеку на вторичное жилье может быть гигантским, если изменить условия программы, которые ее ограничивают. Об этом рассказал эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко, его слова приводит ТАСС.

В нынешних реалиях, указал эксперт, спрос на такие сделки с жильем не превысит 10 процентов от общей доли выдач. Гордейко считает, что нужно снимать ограничения на возможность покупки квартиры по этой программе в городах, где строится не более двух многоквартирных домов.

Эксперт указал, что жилье по этой программе покупают в основном молодые семьи. В среднем такая квартира на вторичном рынке стоит от 8 до 10 миллионов рублей, а первоначальный взнос составляет 2-4 миллиона. Сумма ипотеки — 6 миллионов рублей под 6 процентов на 30 лет, средний платеж в месяц — 36 тысяч рублей, подсчитал он.

Семейная ипотека с 1 апреля 2025 года распространяется на вторичный рынок. По условиям программы, процентная ставка едина для всех регионов и составляет 6 процентов. Купить квартиру можно в доме, который не старше 20 лет и не признан аварийным.

Ранее риелтор Марина Маньянова дала россиянам совет о том, как сэкономить на жилищном кредите. По ее словам, ипотеку под большой процент, от 20 до 27 процентов, всегда нужно гасить досрочно. Она отметила, что при таких ставках большая часть платежей уходит на проценты, так что досрочное погашение является особенно выгодным. Чем ниже ставка, тем менее целесообразно закрывать кредит раньше срока.