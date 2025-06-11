Названы популярные у россиян направления для семейного отдыха

У россиян, путешествующих семьями, вырос интерес к поездкам в Татарстан. Популярные у соотечественников направления назвали эксперты «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В этом регионе туристов привлекают развитая инфраструктура, разнообразие отелей и событийная программа. Татарстан также оказался в числе самых доступных по стоимости, составив компанию Ставропольскому краю.

«Если говорить о длительности поездок, дольше всего семьи с детьми отдыхают в Ялте, Сочи, Дербенте и Кисловодске — в среднем 6–8 дней», — заметили специалисты.

Ранее россияне назвали «красные флаги» при выборе туров. Они обращают внимание на негативные отзывы и безопасность региона.