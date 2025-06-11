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17:48, 11 июня 2025Моя страна

Названы популярные у россиян направления для семейного отдыха

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У россиян, путешествующих семьями, вырос интерес к поездкам в Татарстан. Популярные у соотечественников направления назвали эксперты «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В этом регионе туристов привлекают развитая инфраструктура, разнообразие отелей и событийная программа. Татарстан также оказался в числе самых доступных по стоимости, составив компанию Ставропольскому краю.

«Если говорить о длительности поездок, дольше всего семьи с детьми отдыхают в Ялте, Сочи, Дербенте и Кисловодске — в среднем 6–8 дней», — заметили специалисты.

Ранее россияне назвали «красные флаги» при выборе туров. Они обращают внимание на негативные отзывы и безопасность региона.

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