Один модный в 90-х предмет гардероба вновь стал трендом

Vogue: Модные в 1990-х годах топы-бандо вновь стали трендом летом 2025 года

Один модный в прошлом предмет гардероба вновь стал трендом летом 2025 года. Об этом сообщается на сайте немецкой версии журнала Vogue.

Актуальными оказались топы-бандо, которые были популярны в 1990-х годах. В свою очередь, редакторы обратили внимание на то, что необходимо правильно стилизовать данные изделия.

Так, они посоветовали сочетать указанные вещи с юбками длины миди и мюлями, как это сделала манекенщица Каролайн Даур в рамках Недели моды в Милане. Кроме того, топы-бандо можно комбинировать ​​с широкими джинсами и сандалиями на плоской подошве или юбками с завышенной талией и акцентными украшениями. В то же время, они удачно дополняются легкими куртками, воздушными блузами или оверсайз-рубашками, отметили журналисты.

В мае также сообщалось, что популярные в 1990-х босоножки в минималистическом стиле вернулись в моду.