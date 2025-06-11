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00:31, 11 июня 2025Из жизни

Огромные колонии супермуравьев захватили Европу

The Sun: Супермуравьи угрожают захватить Великобританию
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Uli Deck / Globallookpress.com

Британская ассоциация по борьбе с вредителями рассказала об угрозе нашествия супермуравьев Tapinoma magnum на Великобританию. Об этом пишет The Sun.

Tapinoma magnum известны тем, что живут огромными колониями, состоящими из 20 миллионов особей. Они уже захватили Европу, где перегрызают провода, повреждают дороги и даже нападают на людей. Этих муравьев невозможно полностью искоренить.

С супермуравьями борются власти Франции, Швейцарии и Германии. Tapinoma magnum проникли в эти страны из-за импорта средиземноморских растений и теперь угрожают их инфраструктуре. Так, в немецком городе Кель насекомые заполонили детскую площадку и стали строить там муравейник, пока их не вымыли оттуда горячей водой. В швейцарском Винтертуре нашествие супермуравьев остановило строительство железнодорожного туннеля.

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Специалисты Ассоциации по борьбе с вредителями опасаются, что то же самое ждет Великобританию. «Индивидуальных усилий домовладельцев и садоводов недостаточно для эффективной борьбы с заражением, и для уничтожения колонии необходимы специально разработанные решения по борьбе с вредителями», — отметили они.

Ранее сообщалось, что азиатские жалящие муравьи (Asian needle ant) захватили США и стали угрожать экосистеме страны. Они в большом количестве поедают растения и уничтожают местных муравьев, которые распространяют нужные семена.

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