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08:01, 11 июня 2025Из жизниЭксклюзив

Россиян предупредили о наиболее опасных в жару продуктах

Специалист Роскачества Спеценко: В жару проще всего отравиться мясом и молочкой
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Tim Meyer / Unsplash

Летом риск отравлений значительно повышается, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В разговоре с «Лентой.ру» специалист перечислила россиянам наиболее опасные для здоровья продукты питания в жаркую погоду.

По словам Спеценко, высокие температуры создают идеальные условия для размножения бактерий, и некоторые продукты становятся особенно опасными. В зоне риска в первую очередь оказываются скоропортящиеся продукты, содержащие белок и влагу, предупредила она.

«Наиболее опасны в жару мясо и птица, особенно если они хранились неправильно. Приготовленный шашлык, оставленный на солнце даже на пару часов, может стать источником сальмонеллы или кишечной палочки. То же касается и готовых мясных изделий — колбас, паштетов, котлет», — рассказала эксперт.

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Спеценко добавила, что молочные продукты в жару также опасны.

«Творог, сметана, йогурты и мягкие сыры — благоприятная среда для размножения патогенных микроорганизмов. Даже если срок годности еще не истек, при неправильном хранении эти продукты могут вызвать тяжелые расстройства пищеварения. Особенно коварны десерты на основе сливок — они портятся практически незаметно, но последствия их употребления могут быть очень серьезными», — отметила она.

Кроме того, в группу риска, по словам эксперта, входят рыба и морепродукты. Они быстро теряют свежесть в тепле, поэтому даже легкий неприятный запах может свидетельствовать о начале процессов разложения.

«Салаты с майонезом и другими соусами также входят в список самых опасных летних продуктов. Влажная среда и обилие ингредиентов создают идеальные условия для бактерий. Даже если салат только что приготовлен, уже через час на открытом воздухе в нем начинают активно размножаться микроорганизмы», — сообщила Спеценко.

В жару необходимо особенно внимательно относиться к выбору и хранению продуктов: избегать уличной еды, не покупать скоропортящиеся товары в сомнительных местах, всегда проверять сроки годности и хранить готовые блюда только в холодильнике. При первых признаках отравления — тошноте, слабости, диарее — следует немедленно обратиться к врачу

Елена Спеценкодиректор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

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