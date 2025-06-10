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06:36, 10 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о коварном влиянии выпитой газировки в жару

Терапевт Волгина: Сладкой газировкой невозможно утолить жажду
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: nednapa / Shutterstock / Fotodom

Газировка у многих является любимым напитком, и они утоляют жажду сладкими газировками, хотя на самом деле это очень вредно, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Врач объяснила, что сладким невозможно утолить жажду. Кроме того, глюкоза, которая содержится в таких напитках, вызывает обезвоживание и «тянет» за собой воду, добавила она.

То есть, с одной стороны, не получается утолить жажду, а с другой — отбираем последние водные ресурсы из клеток.

ТерапевтИрина Волгина

«Кроме того, в жаркую погоду часто даже у здоровых людей нарушается работа желудочно-кишечного тракта. При этом все газированные напитки обладают раздражающим действием на ЖКТ, вызывая еще большие нарушения в его работе, тем самым приводя к возникновению новых и обострению хронических заболеваний органов пищеварения», — указала Волгина.

Доктор добавила, что для утоления жажды в жару лучше всего воспользоваться водой, ненасыщенными несладкими морсами, некрепким чаем.

Ранее диетолог и физиотерапевт Ксеви Вердагер посоветовал в первый час после пробуждения выпить чашку зеленого чая или кофе и ничего не есть. По его мнению, после сна организм не готов к перевариванию пищи.

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