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09:33, 28 мая 2025Забота о себе

Любителям завтракать сразу после пробуждения посоветовали отказаться от одной привычки

Врач Вердагер посоветовал после пробуждения ограничиться зеленым чаем или кофе
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог и физиотерапевт Ксеви Вердагер посоветовал любителям завтракать сразу же после пробуждения отказаться от одной привычки. Его слова приводит издание El Español.

Как пояснил врач, у кишечника есть собственные циркадные ритмы, и в первый час после пробуждения он просто не готов переваривать пищу. В связи с этим эксперт призвал после сна ограничиться только чашкой кофе или зеленого чая.

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Эти напитки необходимо употреблять исключительно в чистом виде, уточнил спикер. Он рекомендовал не добавлять в них молоко животного и растительного происхождения, мед, сахар или другие привычные ингредиенты, поскольку они требуют переваривания.

Ранее диетолог Хосе Абельян заявил, что не стоит есть на завтрак сладости. По его словам, из-за печенья и конфет повышается риск заболеваний сердца.

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