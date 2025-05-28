Любителям завтракать сразу после пробуждения посоветовали отказаться от одной привычки

Врач Вердагер посоветовал после пробуждения ограничиться зеленым чаем или кофе

Диетолог и физиотерапевт Ксеви Вердагер посоветовал любителям завтракать сразу же после пробуждения отказаться от одной привычки. Его слова приводит издание El Español.

Как пояснил врач, у кишечника есть собственные циркадные ритмы, и в первый час после пробуждения он просто не готов переваривать пищу. В связи с этим эксперт призвал после сна ограничиться только чашкой кофе или зеленого чая.

Эти напитки необходимо употреблять исключительно в чистом виде, уточнил спикер. Он рекомендовал не добавлять в них молоко животного и растительного происхождения, мед, сахар или другие привычные ингредиенты, поскольку они требуют переваривания.

Ранее диетолог Хосе Абельян заявил, что не стоит есть на завтрак сладости. По его словам, из-за печенья и конфет повышается риск заболеваний сердца.