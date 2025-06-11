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13:28, 11 июня 2025Экономика

Добыче нефти в США предсказали падение вопреки планам Трампа

EIA предсказало первое с пандемии COVID-19 падение добычи в США из-за низких цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Во втором квартале 2025 года добыча нефти в США упадет впервые с периода пандемии COVID-19, а в четвертом квартале 2026 года показатель опустится с нынешних рекордных 13,5 до 13,3 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе Управления энергетической информации США (EIA).

Такой прогноз противоречит намерениям президента США Дональда Трампа нарастить добычу в стране. После возвращения на пост президента он пообещал развязать руки нефтяным компаниям под лозунгом Drill, baby, drill («Бури, детка, бури»), однако одновременно настаивал на снижении мировых цен на сырье.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, на минувшей неделе число работающих буровых установок в США оказалось на 50 единиц меньше, чем годом ранее в тот же период. Более того, это самое низкое количество установок с октября 2021 года, что неизбежно означает падение добычи в ближайшее время.

Таким образом компании отреагировали резкое снижение цен на нефть. По оценке EIA, в ближайшие месяцы тенденция сохранится, так что стоимость барреля сорта WTI, эталонного для Северной Америки, упадет с нынешних 64 до 61 доллара к концу года и до 59 долларов за баррель в 2026-м.

В начале лета стоимость барреля WTI упала ниже 65 долларов, с которых начинается безубыточная добыча на сланцевых месторождениях. В комментарии Financial Times глава частной инвесткомпании Quantum Capital Group Уил Ванло отметил, что Белый дом не сможет изменить ситуацию, поскольку у него нет никакого плана, а если он что и создает, так только хаос.

Ранее глава отдела сырьевых исследований Bank of America Франсиско Бланш отметил, что инициированное Саудовской Аравией увеличение добычи нефти ОПЕК+ можно расценивать как объявление ценовой войны ради возвращения доли на рынке. Основной мишенью для таких действий являются в первую очередь сланцевые месторождения США.

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