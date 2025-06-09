Саудовскую Аравию уличили в начале продолжительной ценовой войны

Действия Саудовской Аравии на нефтяном рынке можно назвать началом продолжительной ценовой войны, где основным противником являются американские нефтяные компании, которые работают с более высокими производственными издержками. Об этом в комментарии Bloomberg TV заявил глава отдела сырьевых исследований Bank of America (BofA) Франсиско Бланш, передает «Интерфакс».
По его мнению, речь идет не о краткосрочном повышении добычи, а о полноценном изменении стратегии. Эр-Рияд практически в одиночку пытался бороться с низкими ценами на нефть в последние три года, продвигая политику квот и снижая свое производство, но конкуренты воспользовались этим и нарастили добычу.
Впервые восемь стран ОПЕК+ заявили о повышении добычи на 411 тысяч баррелей в сутки вместо планировавшихся 135 тысяч в конце марта. Дополнительные баррели должны были начать поступать на рынок в мае. Относительно июня и июля позднее были приняты аналогичные решения. Также источники указывали, что такой политикой королевство хочет наказать союзников, которые неизменно не исполняли свои квоты. В первую очередь речь идет о Казахстане и Ираке.
На этом фоне главы крупнейших нефтяных компаний США приготовились сокращать бурение и добычу, поскольку на ряде месторождений она становится нерентабельной из-за серьезного падения цен.
Впрочем, аналитики банка Morgan Stanley отмечают, что решение о резком увеличении квот пока никак не повлияло на предложение. По имеющимся данным, страны разрешили себе повышать добычу, но не стали делать этого, по крайней мере, в мае и начале июня.