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18:35, 9 июня 2025Экономика

Саудовскую Аравию уличили в начале продолжительной ценовой войны

Аналитик BofA назвал действия Саудовской Аравии началом долгой ценовой войны
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Peyker / Shutterstock / Fotodom  

Действия Саудовской Аравии на нефтяном рынке можно назвать началом продолжительной ценовой войны, где основным противником являются американские нефтяные компании, которые работают с более высокими производственными издержками. Об этом в комментарии Bloomberg TV заявил глава отдела сырьевых исследований Bank of America (BofA) Франсиско Бланш, передает «Интерфакс».

По его мнению, речь идет не о краткосрочном повышении добычи, а о полноценном изменении стратегии. Эр-Рияд практически в одиночку пытался бороться с низкими ценами на нефть в последние три года, продвигая политику квот и снижая свое производство, но конкуренты воспользовались этим и нарастили добычу.

Впервые восемь стран ОПЕК+ заявили о повышении добычи на 411 тысяч баррелей в сутки вместо планировавшихся 135 тысяч в конце марта. Дополнительные баррели должны были начать поступать на рынок в мае. Относительно июня и июля позднее были приняты аналогичные решения. Также источники указывали, что такой политикой королевство хочет наказать союзников, которые неизменно не исполняли свои квоты. В первую очередь речь идет о Казахстане и Ираке.

На этом фоне главы крупнейших нефтяных компаний США приготовились сокращать бурение и добычу, поскольку на ряде месторождений она становится нерентабельной из-за серьезного падения цен.

Впрочем, аналитики банка Morgan Stanley отмечают, что решение о резком увеличении квот пока никак не повлияло на предложение. По имеющимся данным, страны разрешили себе повышать добычу, но не стали делать этого, по крайней мере, в мае и начале июня.

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