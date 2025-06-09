Саудовскую Аравию уличили в начале продолжительной ценовой войны

Аналитик BofA назвал действия Саудовской Аравии началом долгой ценовой войны

Действия Саудовской Аравии на нефтяном рынке можно назвать началом продолжительной ценовой войны, где основным противником являются американские нефтяные компании, которые работают с более высокими производственными издержками. Об этом в комментарии Bloomberg TV заявил глава отдела сырьевых исследований Bank of America (BofA) Франсиско Бланш, передает «Интерфакс».

По его мнению, речь идет не о краткосрочном повышении добычи, а о полноценном изменении стратегии. Эр-Рияд практически в одиночку пытался бороться с низкими ценами на нефть в последние три года, продвигая политику квот и снижая свое производство, но конкуренты воспользовались этим и нарастили добычу.

Впервые восемь стран ОПЕК+ заявили о повышении добычи на 411 тысяч баррелей в сутки вместо планировавшихся 135 тысяч в конце марта. Дополнительные баррели должны были начать поступать на рынок в мае. Относительно июня и июля позднее были приняты аналогичные решения. Также источники указывали, что такой политикой королевство хочет наказать союзников, которые неизменно не исполняли свои квоты. В первую очередь речь идет о Казахстане и Ираке.

На этом фоне главы крупнейших нефтяных компаний США приготовились сокращать бурение и добычу, поскольку на ряде месторождений она становится нерентабельной из-за серьезного падения цен.

Впрочем, аналитики банка Morgan Stanley отмечают, что решение о резком увеличении квот пока никак не повлияло на предложение. По имеющимся данным, страны разрешили себе повышать добычу, но не стали делать этого, по крайней мере, в мае и начале июня.