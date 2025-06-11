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17:19, 11 июня 2025Экономика

Памятнику революционеру в российском городе неожиданно поменяли облик

Сапоги памятника Кирову в Томске покрасили в розовый
Александра Качан (Редактор)

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Томске неизвестные покрасили сапоги памятника революционеру Сергею Кирову в розовый цвет. О том, что монументу неожиданно поменяли облик, пишет «РИА Томск».

Памятник расположен на пересечении проспекта Ленина и Кирова. По данным издания, студенты часто перекрашивают сапоги фигуры в рамках сложившейся традиции. В минувшем апреле был проведен ремонт монумента, в ходе которого специалисты в том числе удалили с него около 30 слоев краски.

Отмечается, что к настоящему моменту розовая краска уже начала осыпаться.

Ранее в Белгороде подростки надели противогаз на памятник реформатору Михаилу Сперанскому возле здания Арбитражного суда. Сотрудники полиции начали проверку.

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