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14:28, 11 июня 2025Россия

Российские подростки надели противогаз на памятник реформатору Сперанскому

В Белгороде подростки надели противогаз на памятник реформатору Сперанскому
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Белгороде подростки надели противогаз на памятник реформатору и законотворцу Михаилу Сперанскому возле здания Арбитражного суда. Об этом стало известно Telegram-каналу «Белгород №1».

Сотрудники полиции в российском городе уточнили, что начали проводить проверку по данному факту.

Памятник Сперанскому расположен на Народном бульваре в Белгороде. В 2014 году к 150-летию судебной реформы России там сначала установили закладной камень, а сам памятник появился позже — в 2016-м.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае подросток осквернил памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Юноша в спортивном костюме встал ногами на возложенные к подножью памятника цветы. Затем он сел на постамент и попытался нарвать цветов для своей спутницы.

Еще раньше в Невинномысске трое приехавших на соревнования спортсменов осквернили Вечный огонь.

ЖЗЛ
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