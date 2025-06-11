Российские подростки надели противогаз на памятник реформатору Сперанскому

В Белгороде подростки надели противогаз на памятник реформатору Сперанскому

В Белгороде подростки надели противогаз на памятник реформатору и законотворцу Михаилу Сперанскому возле здания Арбитражного суда. Об этом стало известно Telegram-каналу «Белгород №1».

Сотрудники полиции в российском городе уточнили, что начали проводить проверку по данному факту.

Памятник Сперанскому расположен на Народном бульваре в Белгороде. В 2014 году к 150-летию судебной реформы России там сначала установили закладной камень, а сам памятник появился позже — в 2016-м.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае подросток осквернил памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Юноша в спортивном костюме встал ногами на возложенные к подножью памятника цветы. Затем он сел на постамент и попытался нарвать цветов для своей спутницы.

Еще раньше в Невинномысске трое приехавших на соревнования спортсменов осквернили Вечный огонь.