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16:16, 24 мая 2024Россия

В России подросток осквернил памятник Ленину и попал на видео

В Забайкалье подросток осквернил памятник Ленину, его сняли на видео

Кадр: Telegram-канал «Chita.Ru | Новости Читы»

В Забайкальском крае подросток осквернил памятник Ленину. Видеозапись, которую сделала наблюдавшая на этим знакомая россиянина, опубликовало издание «Чита.ру» в Telegram.

На кадрах молодой человек в спортивном костюме встает ногами на возложенные к подножью памятника цветы. Затем он садится на постает и пытается нарвать цветов для своей спутницы, которая смеется над происходящим.

Затем россиянин начинает пинать сложенные в ряд цветы. «Ленин, не обессудь!» — обращается подросток к бюсту лидера большевиков, держа в руке нарванный букет.

Ранее в Невинномысске трое приехавших на соревнования спортсменов осквернили Вечный огонь. На видеозаписи с места происшествия видно, как они, стоя на постаменте, греют ноги о пламя. Один из атлетов плюнул в Вечный огонь. В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

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      Алан Босиков
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