Пентагон резко сократил закупки истребителей пятого поколения

Bloomberg: Пентагон сократил плановые закупки истребителей F-35 в два раза

Министерство обороны США резко сократило планы по закупкам истребителей пятого поколения F-35 производства компании Lockheed Martin. Об этом сообщает Bloomberg.

«На этой неделе в Конгресс был направлен запрос Министерства обороны на покупку 24 истребителей. Это в два раза меньше, чем предполагалось в прошлогоднем прогнозе плановых закупок», — говорится в материале.

По данным издания, снижение запроса Военно-воздушных сил США на истребители F-35 является частью плана главы Пентагона Пита Хегсета по сокращению военных расходов страны на восемь процентов в течение следующих пяти лет. Однако это решение может стать серьезным ударом по Lockheed Martin, который является ключевым поставщиком техники для американской армии.

Ранее Хегсет заявил, что союзники США по НАТО должны выделять больше ресурсов для сдерживании России в связи с переключением внимания Вашингтона на Тихоокеанский регион.