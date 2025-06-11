Подмосковные чиновники необычным способом «починили» шестиугольную спортплощадку

Чиновники Балашихи решили уменьшить шестиугольную площадку, передвинув забор

Чиновники подмосковной Балашихи решили необычным образом «починить» уникальную шестиугольную спортплощадку. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Речь идет о необычном футбольном поле, которое появилось почти год назад из-за местного водоканала. Специалисты в тот момент занимались ремонтом трубы и «временно» убрали забор и футбольное покрытие, сделав площадку шестиугольной. После окончания работ внешний вид объекта менять не стали.

В результате в администрации нашли решение вопроса и передвинули часть забора, тем самым уменьшив поле на несколько метров. Момент его перемещения попал на видео. Вскоре после публикаций фото шестиугольной площадки власти Балашихи пообещали вернуть ей надлежащий вид до конца месяца.

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