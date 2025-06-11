Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:59, 11 июня 2025Экономика

Подмосковные чиновники необычным способом «починили» шестиугольную спортплощадку

Чиновники Балашихи решили уменьшить шестиугольную площадку, передвинув забор
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Sport Baza

Чиновники подмосковной Балашихи решили необычным образом «починить» уникальную шестиугольную спортплощадку. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Речь идет о необычном футбольном поле, которое появилось почти год назад из-за местного водоканала. Специалисты в тот момент занимались ремонтом трубы и «временно» убрали забор и футбольное покрытие, сделав площадку шестиугольной. После окончания работ внешний вид объекта менять не стали.

В результате в администрации нашли решение вопроса и передвинули часть забора, тем самым уменьшив поле на несколько метров. Момент его перемещения попал на видео. Вскоре после публикаций фото шестиугольной площадки власти Балашихи пообещали вернуть ей надлежащий вид до конца месяца.

Ранее стало известно, что челябинские коммунальщики захотели спилить опасную березу и уронили ее на машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Узбекистан заявил о грубом отношении к своим гражданам в России. В Ташкенте считают, что их не уважают. Что ответила Москва?

    В МИД рассказали об изменениях подходов России по Украине

    Банк России предупредил об опасности криптообменников

    Слоны устроили обед в поле в российском регионе и попали на видео

    В Германии сообщили о падении импорта из России в 20 раз

    В Германии объяснили стремление СДПГ к диалогу с Россией

    Лечившегося в психиатрической больнице российского комика заподозрили в разводе

    Захарова указала на осознание членами ЕС нерациональности санкций

    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

    В России приговорили к длительному сроку получавшую долларовый гонорар датчанку Аннабель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости