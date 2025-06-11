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01:06, 11 июня 2025Мир

Политолог объяснил отказ Маска приехать в Россию вслед за отцом

Политолог Марков объяснил решение Маска не приезжать в РФ страхом за свой бизнес
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск боится приезжать в Россию вслед за своим отцом Эрролом, поскольку он переживает за свой бизнес. Так его отказ приехать в РФ объяснил политолог Сергей Марков в интервью aif.ru.

«Он побаивается. Его же затравили за то, что он поддерживал [президента США Дональда] Трампа. Главная причина, почему люди не едут в Россию — боятся террора в широком смысле этого слова. Он может быть прямой, как в случае Трампа, так и против бизнеса, как может быть в случае Маска», — сказал он.

По его словам, Маск хорошо относится к России и он неоднократно об этом говорил, однако те, кто выступают против него и Трампа, также выступают против РФ и поддерживают Украину. «Чтобы было понятно, разгромили десятки его магазинов Tesla», — напомнил политолог.

Ранее Марков заявил, что приезд Эррола Маска в Россию не означает, что сам бизнесмен находится на стороне РФ. «Когда Маск был маленький, его отец избивал, всячески унижал, поэтому у него остались самые плохие воспоминания, которые связаны с его отцом. Поэтому то, что отец Маска ездит в Россию — скорее самого Маска как бы отваживает от России», — считает он.

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