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00:25, 11 июня 2025Мир

В России сделали неожиданный вывод из-за визита отца Маска в Москву

Политолог Марков: Визит Эррола Маска в Москву отваживает Илона от России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Globallookpress

Приезд в Россию отца американского бизнесмена Илона Маска предпринимателя Эррола Маска не означает, что сам бизнесмен находится на стороне РФ. Об этом высказался политолог Сергей Марков в беседе с aif.ru.

Эксперт напомнил, что у миллиардера очень плохие отношения с отцом, и они не общаются. «Когда Маск был маленький, его отец избивал, всячески унижал, поэтому у него остались самые плохие воспоминания, которые связаны с его отцом», — отметил Марков.

Он также рассказал, что Илон был счастлив, когда его мать развелась с Эрролом. «Поэтому то, что отец Илона Маска ездит в Россию — скорее самого Илона Маска как бы отваживает от России», — сделал неожиданный вывод политолог.

Ранее стало известно, что Эррол Маск прибыл в Москву ради участия в «Форуме будущего 2050». Бизнесмена ошеломила российская столица: он не только восхитился чистотой города, но и чуть не упал со стула от вида котлеты с пюре.

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