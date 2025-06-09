Отец Илона Маска приехал в Россию и остался в шоке. Он удивился ценам, восхитился Путиным и чуть не упал со стула при виде котлет

Отец Маска приехал в Москву и едва не упал со стула, увидев котлету с пюре

На фоне бушующего в США скандала между Дональдом Трампом и Илоном Маском отец последнего неожиданно прибыл в Россию. Эррол Маск прибыл в Москву ради участия в «Форуме будущего 2050», где он будет одним из спикеров. Бизнесмена ошеломила российская столица: он не только восхитился чистотой города, но и чуть не упал со стула от вида котлеты с пюре. Что еще удивило предпринимателя в России?

Отец Илона Маска восхитился Москвой

79-летний бизнесмен Эррол Маск прилетел в Москву, чтобы выступить на «Форуме будущего 2050», в котором также в качестве спикеров заявлены глава российского МИД Сергей Лавров, журналистка Екатерина Андреева, британский политик Джордж Галлоуэй, актер Станислав Ярушин и другие специалисты из различных сфер. Всего в нем примут участие более 7500 человек.

Отец основателя Space X остановился в отеле «Метрополь» и уже успел прогуляться по Москве. В разговоре с журналистами он поделился первыми впечатлениями от российской столицы. Маск отметил, что по приезде в Россию прежде всего поразился чистотой города и качеством его дорог.

Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений! Эррол Маск

По мнению предпринимателя, столичные здания напоминают о Древнем Риме и очень похожи на картины с античными сюжетами. «На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве. О городе говорят много всякого разного, но Москва сама по себе прекрасна», — заявил он. Известно, что до форума мужчина в том числе посетил Красную площадь.

Впоследствии отец Илона Маска и вовсе назвал Москву лучшей столицей мира. «Первое, что я увидел, — абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах (...) Мне кажется, что, может быть, это одна из лучших стран, которые я когда-либо видел», — так о России отозвался турист и признался, что изначально предполагал увидеть Москву «застывшей во времени, с водкой и угрюмыми лицами».

Политолог Дмитрий Саймс, министр иностранных дел России Сергей Лавров, отец Илона Маска Эррол Маск и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на «Форуме будущего 2050» Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Бизнесмен поразился и окружающими женщинами с детьми: он удивился, что россияне свободно ходят по улице, не опасаясь за свою жизнь. На фоне этого Маск сделал вывод, что «они просто счастливы».

«Везде чисто, ни мусора, ни граффити, что меня удивило, — в Йоханнесбурге такого порядка нет (...) Город меня ошеломил», — подытожил Маск.

Эррол Маск оценил местную еду

Южноафриканский бизнесмен обедал в популярном ресторане «Dr. Живаго», где заказал традиционные русские блюда. Отец Маска выбрал борщ и котлеты с пюре. «Когда принесли еду, я чуть не упал со стула», — признался он. Борщ он описал как «яркий, с ложкой сметаны, ароматный, как домашний», а котлеты назвал сочными и высоко оценил их хрустящую корочку.

Гость столицы также оценил интерьер заведения, указав, что ресторан сочетает советский шик и современный лоск.

Гостиница «Метрополь» Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Маск был удивлен, что в меню были не только борщ и водка: особенно его впечатлили такие позиции, как салат с крабом, пельмени с уткой, десерты с облепихой

При этом порции спикер форума назвал огромными и удивился ценам: счет составил 1,5 тысячи рублей (около 15 евро). Гость подчеркнул, что в Лондоне за такой обед он бы отдал как минимум 50 евро (примерно 4,5 тысячи рублей).

Чем еще восхитился отец Илона Маска?

Предпринимателя порадовал не только сам город, но и предложенный ему роскошный отель, который «превзошел все его ожидания». По словам Маска, интерьер «Метрополя» заставил его почувствовать себя героем старого фильма — в номере мужчины расположилась огромная кровать, деревянная мебель, множество картин на стенах, а ванная комната была отделана мрамором.

Учитывая роскошное убранство отеля, в разговоре с журналистами отец создателя Tesla пошутил, не стал ли он теперь царем. «Все еще выглядит, как будто вчера построили», — отозвался он об открывшейся в 1905 году гостинице.

Основатель «Царьграда» Константин Малофеев с Эрролом Маском на «Форуме будущего 2050» Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

К тому же Маска поразил собор Василия Блаженного, который он увидел в первый же день приезда. По словам путешественника, храм «выглядел как из сказки» и вызвал у него восхищение. Без внимания он не оставил и Кремль, который назван «мощным и величественным».

В конце он даже сравнил красоту столицы с Римом и Парижем, однако уточнил, что Москва — это нечто совершенно другое.

Американец сделал комплимент и президенту России Владимиру Путину: «Очень впечатляющий и устойчивый. Это он доказал». В разговоре с репортерами он также подчеркнул, что хотел бы поучиться у Путина хорошему лидерству, но не стал отвечать на вопрос, планирует ли он встречу с ним.

Эррол Маск описал восприятие России в прессе США

Отец миллиардера признавался, что его отговаривали от поездки в Россию, в том числе его же сыновья.

По его словам, в американской прессе Россия преподносится как «очень плохое место, где жуткие люди», недоброжелательно относящиеся к иностранцам. Мужчина опроверг подобные публикации и призвал положить конец бреду о России, который распространяют в западных медиа.

Вот это да!

«Полная чушь», — подытожил Эррол Маск.