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16:40, 9 июня 2025Из жизни

Отец Илона Маска съел в Москве котлету с пюре и чуть не упал со стула

Отец Илона Маска приехал в Москву и чуть не упал со стула, увидев котлету с пюре
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Отец Илона Маска Эррол Маск приехал в Москву на «Форум Будущего 2050» и оценил традиционные русские блюда. Об этом пишет «АиФ».

Маск-старший поселился в отеле «Метрополь» и отправился обедать в кафе неподалеку от Красной площади. Он оценил интерьер заведения, отметив, что оно сочетает советский шик и современный лоск. Маск признался, что был удивлен, что в меню были не только борщ и водка. Особенно его впечатлили такие позиции, как салат с крабом, пельмени с уткой, десерты с облепихой.

В итоге отец Маска выбрал борщ и котлеты с пюре. «Когда принесли еду, я чуть не упал со стула», — признался он. Борщ он описал как «яркий, с ложкой сметаны, ароматный, как домашний», а котлеты назвал сочными и высоко оценил их хрустящую корочку. Порции Маск назвал огромными и удивился ценам: счет составил 1,5 тысячи рублей, то есть 15 евро. Гость отметил, что в Лондоне за такой обед он бы отдал 50 евро (примерно 4,5 тысячи рублей).

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