Отец Илона Маска съел в Москве котлету с пюре и чуть не упал со стула

Отец Илона Маска приехал в Москву и чуть не упал со стула, увидев котлету с пюре

Отец Илона Маска Эррол Маск приехал в Москву на «Форум Будущего 2050» и оценил традиционные русские блюда. Об этом пишет «АиФ».

Маск-старший поселился в отеле «Метрополь» и отправился обедать в кафе неподалеку от Красной площади. Он оценил интерьер заведения, отметив, что оно сочетает советский шик и современный лоск. Маск признался, что был удивлен, что в меню были не только борщ и водка. Особенно его впечатлили такие позиции, как салат с крабом, пельмени с уткой, десерты с облепихой.

В итоге отец Маска выбрал борщ и котлеты с пюре. «Когда принесли еду, я чуть не упал со стула», — признался он. Борщ он описал как «яркий, с ложкой сметаны, ароматный, как домашний», а котлеты назвал сочными и высоко оценил их хрустящую корочку. Порции Маск назвал огромными и удивился ценам: счет составил 1,5 тысячи рублей, то есть 15 евро. Гость отметил, что в Лондоне за такой обед он бы отдал 50 евро (примерно 4,5 тысячи рублей).

Ранее управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров пригласил президента России Владимира Путина посетить одно из заведений его сети. Гончаров добавил, что главу государства приглашает и его мать — автор всех рецептов ресторана.