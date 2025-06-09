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14:21, 9 июня 2025Экономика

Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира

Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира, а Россию — одной из лучших стран
Александра Качан (Редактор)
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Esa Alexander / Reuters

Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, восхитился Москвой и Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Маска-старшего, Москву можно сравнить с Древним Римом. «Первое, что я увидел — абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Во многом этот город (Москва) — лучшая столица мира», — заявил отец директора SpaceX.

При этом он добавил, что обычно подходит к оценке чего бы то ни было с критикой. «Мне кажется, что, может быть, это одна из лучших стран, которую я когда-либо видел», — заключил Маск.

Эррол Маск прилетел в Москву 8 июня. Ранее предприниматель поделился первым впечатлением от российской столицы. Он заявил, что его поразила чистота Москвы, ее размеры и хорошее состояние дорог.

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