Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира, а Россию — одной из лучших стран

Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, восхитился Москвой и Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Маска-старшего, Москву можно сравнить с Древним Римом. «Первое, что я увидел — абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Во многом этот город (Москва) — лучшая столица мира», — заявил отец директора SpaceX.

При этом он добавил, что обычно подходит к оценке чего бы то ни было с критикой. «Мне кажется, что, может быть, это одна из лучших стран, которую я когда-либо видел», — заключил Маск.

Эррол Маск прилетел в Москву 8 июня. Ранее предприниматель поделился первым впечатлением от российской столицы. Он заявил, что его поразила чистота Москвы, ее размеры и хорошее состояние дорог.