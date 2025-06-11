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15:21, 11 июня 2025Мир

Премьер Словакии пригрозил заблокировать новый пакет антиросийских санкций ЕС

Премьер Словакии Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций ЕС против РФ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России, если блок не найдет способ решения проблемы возможной потери поставок энергоносителей из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Политик призвал к «реальному решению кризисной ситуации», в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России.

Отмечается, что словацкое вето может остановить принятие новых антироссийских ограничений. Одобрение нового пакета требует согласия всех 27 членов ЕС.

При этом, по словам источников, Европейская комиссия по-прежнему уверена, что пакет мер будет одобрен.

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