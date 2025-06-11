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14:26, 11 июня 2025Силовые структуры

Продавец клубники устроил стрельбу на чемпионате России по хоккею на траве

В Екатеринбурге на чемпионате России по хоккею продавец ягод подстрелил тренера
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на спорте»

В Екатеринбурге продавец клубники устроил стрельбу на чемпионате России по хоккею на траве. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным канала, ЧП произошло у Дворца игровых видов спорта. Продавец ягод решил отпугивать птиц, которые клевали его продукцию. Он начал стрельбу по пернатым из пневматического пистолета. Одна пуля случайно попала в помощника тренера хоккейного клуба «Динамо-Строитель», который в этот момент снимал матч. Мужчина получил ранение в ногу. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

23 мая на вокзале в Россоши неизвестный достал пистолет и открыл хаотичный огонь. Пострадал один человек — его с ранением в грудь его госпитализировали в реанимацию.

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