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16:38, 11 июня 2025Мир

Противники Трампа объявили всеобщую акцию протеста

Противники Трампа анонсировали акции протеста по всей стране 14 июня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David Swanson / Reuters

Противники президента США Дональда Трампа анонсировали проведение акций протеста по всей стране в субботу, 14 июня. Об этом сообщили организаторы акций на своем сайте.

«No Kings — это общенациональный день неповиновения. От крупных до маленьких городов, от зданий судов до общественных парков, мы соберемся чтобы отвергнуть авторитаризм и показать миру, как выглядит подлинная демократия», — говорится в их заявлении.

Организаторы связали свою акцию с другими мероприятиями и событиями, которые состоятся в тот же день. Речь идет о Дне флага США, дне рождения Дональда Трампа, а также анонсированном им военном параде по случаю 250-летия американских сухопутных войск, который пройдет в Вашингтоне.

Ранее Трамп заявил, что протесты против депортации нелегальных мигрантов, начавшиеся в США 7 июня, организованы профессионалами и кем-то финансируются. По его словам, происходящее представляет собой атаку «мятежников» на общественный порядок и национальный суверенитет Соединенных Штатов.

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