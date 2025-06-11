Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:32, 11 июня 2025Забота о себе

Раскрыто неожиданное влияние «Оземпика» на длину пениса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Haberdoedas / Unsplash

Мужчины, использующие популярный препарат для лечения диабета и ожирения «Оземпик», обсудили неожиданный побочный эффект после его применения. Об этом пишет New York Post.

Один из пользователей форума Reddit заявил, что после начала применения «Оземпика» его половой орган вырос на 2,5 сантиметра в длину. Уролог Ричард Вини отметил, что исследований, доказавших связь между приемом семаглутида (основное действующее вещество этого препарата) и размерами мужских гениталий нет.

Однако, по словам врача, причиной удлинения члена может быть похудение. «Мужские пенисы укорачиваются с возрастом (из-за) увеличения жировой прослойки и размера простаты, что втягивает половой орган обратно в тело. Теоретически возможно, что новые препараты, такие как "Оземпик" и "Вегови", используемые для лечения диабета и ожирения, могут оказывать свое влияние: когда мужчины теряют вес, их пенисы кажутся больше», — заключил он.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Ранее врач Уно Вольпо заявил, что далеко не все мужчины правильно используют презерватив. Вольпо посоветовал перед использованием презерватива проверить его срок годности и целостность упаковки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину вычеркнули из заявления саммита НАТО

    «Золотое кольцо России» расширили

    Захарова исключила «руку Кремля» и «происки Пекина» в протестах в США

    Мединский предупредил Киев о последствиях затягивания переговоров

    Россиянина наказали за коверкание фамилии Дэрма

    Киев предупредили о неминуемом российском ответе на провокации

    МИД России обвинил Киев в отказе забирать тела солдат ВСУ

    Захарова высказалась об отказе Украины забирать тела погибших бойцов

    Россиянка описала отдых за 400 тысяч рублей в отеле Кубы фразой «это было ошибкой»

    Участница реалити-шоу рассказала о жизни со шрамами на лице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости