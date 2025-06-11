Раскрыто неожиданное влияние «Оземпика» на длину пениса

Мужчины, использующие популярный препарат для лечения диабета и ожирения «Оземпик», обсудили неожиданный побочный эффект после его применения. Об этом пишет New York Post.

Один из пользователей форума Reddit заявил, что после начала применения «Оземпика» его половой орган вырос на 2,5 сантиметра в длину. Уролог Ричард Вини отметил, что исследований, доказавших связь между приемом семаглутида (основное действующее вещество этого препарата) и размерами мужских гениталий нет.

Однако, по словам врача, причиной удлинения члена может быть похудение. «Мужские пенисы укорачиваются с возрастом (из-за) увеличения жировой прослойки и размера простаты, что втягивает половой орган обратно в тело. Теоретически возможно, что новые препараты, такие как "Оземпик" и "Вегови", используемые для лечения диабета и ожирения, могут оказывать свое влияние: когда мужчины теряют вес, их пенисы кажутся больше», — заключил он.

Ранее врач Уно Вольпо заявил, что далеко не все мужчины правильно используют презерватив. Вольпо посоветовал перед использованием презерватива проверить его срок годности и целостность упаковки.