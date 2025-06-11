Раскрыты способы сэкономить на ЖКУ

«Теплоком»: Сэкономить на ЖКУ помогут общедомовые счетчики

Сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) помогут общедомовые приборы учета (ОДПУ) и другие методы. Способами сберечь средства с «Лентой.ру» поделился коммерческий директор компании «Теплоком» Стаканчиков Степан.

По словам эксперта, ОДПУ позволяют определить точное количество потребляемых домом ресурсов. Таким образом можно выявить незаметные утечки, зафиксировать и исправить возможные ошибки в расчетах, а также проверять деятельность поставщиков услуг.

Эксперт подчеркнул, что для справедливого распределения платежей среди собственников к общедомовому прибору необходимо подключить индивидуальные счетчики. В противном случае оплата будет распределяться пропорционально площади помещений, игнорируя реальные объемы потребления каждой квартиры. «Экономия может составить около трети от прежних сумм благодаря точной фиксации реально использованных ресурсов», — отметил эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева напомнила, что при превышении расходов на коммуналку установленного в регионе процента от дохода семьи граждане имеют право подать заявление на получение жилищной субсидии.