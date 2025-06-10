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23:08, 10 июня 2025Экономика

Россиянам назвали неочевидный способ сэкономить на ЖКУ

Депутат Разворотнева: Сэкономить на ЖКУ удастся с помощью жилищной субсидии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Меньше платить за коммунальные услуги некоторым гражданам удастся с помощью жилищной субсидии. Неочевидный способ сэкономить на ЖКУ россиянам назвала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с News.ru.

По словам парламентария, подать заявление на получение жилищной субсидии возможно, если расходы на коммуналку превышают установленный в регионе процент от дохода семьи. Разворотнева подчеркнула, что субсидия позволит снизить нагрузку на семейный бюджет, однако для ее получения необходимо, чтобы задолженности за ЖКУ отсутствовали. «Есть порог, после которого можно претендовать на субсидию. Он во всех регионах разный. В большинстве регионов это 22 процента. В Москве, предположим, это 10 процентов, но в любом случае люди не будут платить за коммуналку больше того процента, который определен в регионах», — добавила она.

Ранее в этот же день кандидат экономических наук Саида Мачавариани порекомендовала установить счетчики и убедиться, что в платежках отсутствуют необоснованные услуги, которые можно оспорить, чтобы сэкономить на ЖКУ.

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