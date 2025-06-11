Рогов рассказал о контратаках ВСУ у границы Днепропетровской области

Рогов: Российские войска отбили три контратаки ВСУ у Федоровки на западе ДНР

Российские войска отбили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Федоровка, расположенного у границы Днепропетровской области на западе Донецкой народной республики. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Противник предпринял три контратаки на недавно освобожденную Федоровку. Все атаки отбиты, уничтожены несколько десятков боевиков ВСУ и военная техника», — рассказал он.

Рогов добавил, что украинское командование предпринимает отчаянные попытки остановить наступление Вооруженных сил России на Днепропетровскую область.

Минобороны России сообщило о взятии Федоровки 6 июня. Отмечается, что контроль над населенным пунктом установили бойцы группировки войск «Восток».