В России обнаружили плесень в египетской клубнике

Россельхознадзор: Плесени в клубнике из Египта оказалось больше нормы в 14 раз

Специалисты подведомственного Россельхознадзору Воронежского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» обнаружили в импортированной из Египта быстрозамороженной клубнике содержание плесени, превышающее в 14 раз допускаемое нормативами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Другим выявленным нарушением стало превышение вдвое допустимого содержания дрожжей в продукте.

Такие микробиологические показатели специалисты объяснили ненадлежащим соблюдением санитарно-гигиенических правил на производстве, нарушением температурного режима при хранении и транспортировке продукции.

С начала года филиал провел более 1100 исследований и превышение микотоксинов в пробах выявил в этот раз впервые в 2025-м. Отмечается, что повышенное содержание плесени и дрожжей в быстрозамороженных ягодах может привести к аллергическим реакциям, дисбиозу кишечника, отравлениям.

Ранее россиян предупредили в Роскачестве, что слишком глянцевая клубника может быть обработана вредными химикатами, а даже небольшие следы плесени на ягоде указывают на риск содержания в ягоде опасных токсинов.