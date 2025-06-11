Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:07, 11 июня 2025Экономика

В России обнаружили плесень в египетской клубнике

Россельхознадзор: Плесени в клубнике из Египта оказалось больше нормы в 14 раз
Дмитрий Воронин

Фото: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock / Fotodom

Специалисты подведомственного Россельхознадзору Воронежского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» обнаружили в импортированной из Египта быстрозамороженной клубнике содержание плесени, превышающее в 14 раз допускаемое нормативами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Другим выявленным нарушением стало превышение вдвое допустимого содержания дрожжей в продукте.

Такие микробиологические показатели специалисты объяснили ненадлежащим соблюдением санитарно-гигиенических правил на производстве, нарушением температурного режима при хранении и транспортировке продукции.

С начала года филиал провел более 1100 исследований и превышение микотоксинов в пробах выявил в этот раз впервые в 2025-м. Отмечается, что повышенное содержание плесени и дрожжей в быстрозамороженных ягодах может привести к аллергическим реакциям, дисбиозу кишечника, отравлениям.

Ранее россиян предупредили в Роскачестве, что слишком глянцевая клубника может быть обработана вредными химикатами, а даже небольшие следы плесени на ягоде указывают на риск содержания в ягоде опасных токсинов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Из тебя достойная жена не выйдет». В России скандально известного многоженца обвинили в растлении: дочь должна была «все уметь»

    Раскрыто неожиданное негативное последствие привычки сдерживать позывы в туалет

    Гости устроили драку на завтраке и испортили свадьбу в престижном британском отеле

    Владельцу застрявших в России самолетов выплатят миллиард долларов

    Собчак назвала умение плавать в фекалиях важным для жизни в России навыком

    Отец Гогунского высказался об отношении актера к женщинам

    В МИД объяснили «неуемным бредом» одно решение Санду

    Врач назвал самую популярную бьюти-процедуру у россиян

    В Раде объяснили требование Запада о мобилизации 18-летних

    Трампа умилил поступок Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости