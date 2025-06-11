Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:31, 11 июня 2025Мир

Россия и Украина начали передачу тел солдат

Мединский: Россия и Украина начали обмен телами павших солдат
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия и Украина начали обмен телами павших солдат в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в ходе переговоров сторон в Стамбуле. Об этом заявил помощник российского лидера Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«Началась передача тел павших солдат в соответствии со договоренностями в Стамбуле. Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нам вернули 27 тел бойцов Вооруженных сил России. Теперь их можно будет предать земле по-христиански», — указал помощник президента.

Мединский также добавил, что работа по передаче тел сторон будет продолжаться в течение ближайших дней.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев отказывался забирать у Москвы тела солдат ВСУ. По ее словам, в ответ на предложение России передать тела со стороны Украины прозвучало «не просто мямленье, не просьба», а прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление над украинцами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина обменялись телами павших бойцов. Москва передала Киеву 1212 тел, а получила всего 27

    Для путешествующих самолетами россиян откроется уникальная возможность

    Врач раскрыл причины повышенного риска рассеянного склероза

    Украинского десантника взяли в плен и предали суду за преступления в Курской области

    Популярный российский блогер рассказал о жизни в Северной Корее

    Россиянам рассказали об отелях в советских коровниках

    Билан назвал минусы своей профессии

    Четыре десятка человек отравились в российском детском лагере

    В Раде заметили предпосылки наступления России на Киев

    Блэкаут в Херсоне стал последствием обстрелов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости