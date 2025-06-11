Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:07, 11 июня 2025Бывший СССР

МИД России обвинил Киев в отказе забирать тела солдат ВСУ

Захарова: Киев с глумлением и издевательством отказался забирать тела солдат ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Киев с глумлением и издевательством отказался забирать у Москвы тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, в ответ на предложение России о передаче тел со стороны Украины прозвучало «не просто мямленье, не просьба» в связи с отсутствием научно-технических возможностей для идентификации и сохранения тел бойцов.

«Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же», — резюмировала дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с телами бойцов ВСУ. Он сообщил, что российские представители находятся на границе с Украиной уже несколько дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину вычеркнули из заявления саммита НАТО

    «Золотое кольцо России» расширили

    Захарова исключила «руку Кремля» и «происки Пекина» в протестах в США

    Мединский предупредил Киев о последствиях затягивания переговоров

    Россиянина наказали за коверкание фамилии Дэрма

    Киев предупредили о неминуемом российском ответе на провокации

    МИД России обвинил Киев в отказе забирать тела солдат ВСУ

    Захарова высказалась об отказе Украины забирать тела погибших бойцов

    Россиянка описала отдых за 400 тысяч рублей в отеле Кубы фразой «это было ошибкой»

    Участница реалити-шоу рассказала о жизни со шрамами на лице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости