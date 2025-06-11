МИД России обвинил Киев в отказе забирать тела солдат ВСУ

Захарова: Киев с глумлением и издевательством отказался забирать тела солдат ВСУ

Киев с глумлением и издевательством отказался забирать у Москвы тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, в ответ на предложение России о передаче тел со стороны Украины прозвучало «не просто мямленье, не просьба» в связи с отсутствием научно-технических возможностей для идентификации и сохранения тел бойцов.

«Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же», — резюмировала дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с телами бойцов ВСУ. Он сообщил, что российские представители находятся на границе с Украиной уже несколько дней.