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12:48, 10 июня 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали о ситуации с телами бойцов ВСУ на границе с Украиной

Песков: РФ на границе с Украиной несколько дней ждет передачи тел бойцов ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российские представители уже несколько дней находятся на границе с Украиной для передачи тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киеву. Об этом сообщает официальный представитель президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь факт один непреложный, что мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами, о которых вы упомянули, для передачи украинской стороне», — рассказал журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что это факт, который видят и знают все.

Днем 7 июня стало известно, что Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров ВСУ.

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